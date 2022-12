Kristen Stewart presidirá el jurado internacional de cine de Berlín 2023

A sus 32 años, Kristen Stewart se ha convertido en la persona más joven del mundo en presidir el jurado internacional de la Berlinale, el festival de cine alemán que tendrá lugar entre en 16 y el 26 de febrero de 2023 en Berlín.

“Estamos entusiasmados por que Kristen Stewart asuma esta distinguida tarea. Es una de las actrices con más talento y polifacética de su generación", ha comunicado el festival sobre la elección de la actriz.

Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, codirectores del evento, han señalado que Kristen es "joven, brillante y con una impresionante carrera", además de "el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa". Y es que además de actriz, es directora de cine.

Stewart alcanzó la fama en el mundo de la interpretación en el año 2008 con papel protagónico de Bella Swan en la saga de Crepúsculo, pero con el paso del tiempo dejó lo mainstream para formar parte de producciones de cine independiente como Welcome to the Rileys.

Sus numerosos proyectos cinematográficos le han valido distintos galardones como el Premio BAFTA a la estrella emergente, el Premio César o el Premio Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, además de ser nominada a los Oscar por Spencer, donde interpreta a Lady Di.