Luis Fonsi: “Te juro por mis hijos que nunca había escuchado una versión tan hermosa de esta canción“

La primera sorpresa de la noche llegaba de la mano de la joven Auba Estela, que enamoró a tres de los coaches con una preciosa versión del tema de Zahara, ‘Con las ganas’, pero solo dos pudieron girarse… ¡Y es que Fonsi sacó a pasear su dedo bloqueador y así, “despacito”, dejó a Orozco fuera de la pugna por la talentosa mallorquina. “Me vuela la cabeza, te lo juro, estoy en shock”, comentaba Fonsi al girarse:

Auba había comentado a la cámara cómo la música ha sido su salvavidas en un momento muy complicado: “Hace unos años me diagnosticaron esclerosis. No quieres pensar que tienes una enfermedad para toda la vida. Dejé de hacer todo lo que me gustaba pero, finalmente, llegó un día que pensé que no podía estar todo el tiempo rompiéndome la cabeza pensando en lo que va a pasar. La música ha sido mi salvavidas”.

Al final, tuvo claro con quien irse: “Hay uno que me llena mucho, es que es solo con tocar una tecla del piano…”, no hubo más que decir. ¡Pablo López completa un equipo de lujo!

¡Llegó el turno a la versión definitiva de ‘No me doy por vencido’! Lorena Santos sorprendió no solo al autor de la canción, Luis Fonsi, sino también Pablo López y Antonio Orozco, que no dudaron en girarse. “Yo nunca había escuchado una versión tan hermosa de esta canción como la que acabo de escuchar… Te lo juro por mis dos hijos. Ojalá pueda escucharte mucho más en mi equipo. Estoy completamente enamorado de ti”, le decía Fonsi a Lorena, que con tan solo 17 años se ha convertido en la concursante más joven de La Voz en Antena 3.

Pero a pesar de los piropos de Fonsi, Lorena ha preferido irse con Antonio Orozco.

Paulina Rubio parece ir siguiendo otro ritmo durante las Audiciones a Ciegas, y tiene muy claro qué voces le faltan y qué necesita. Así, no dudó en girarse al escuchar la versión de 'Total Eclipse of the Hear' de Bonnie Tyler interpretada por Jenny Rospo, que se convierte en la concursante más veterana de La Voz en Antena 3, con 47 años y una maravillosa voz rasgada.

“En ningún momento extrañé la canción original. Tú voz rasposa me recuerdo al buen vino, al buen rock… Siento que ellos no sientan lo que siento contigo. Bienvenida a La Voz”, le dijo su orgullosa coach.

¡Súper fichaje para Fonsi! A pesar de que la noche no pintaba muy bien para el cantautor puertorriqueño, pudo resarcirse al sumar a sus filas el talento infinito del catalán Álex Palomo, que sorprendió con su versión de 'Lonely Boy': “No entiendo por qué mis colegas no se giraron… No importa porqué yo escuché magia. Hay algo que no se enseña en la voz y es saber cantar con gusto. Tienes un gusto espectacular y estoy emocionado de ser tu coach”, comentaba Luis Fonsi.

La noche acababa llena de soul en la voz de una madrileña, Rolita, que interpretó una versión de ‘I say a Little pray for you’ de Aretha Franklin que cautivó a Paulina Rubio y a Luis Fonsi, pero finalmente eligió al puertorriqueño como coach.

Mención especial se la lleva Marta ‘La Niña’ que ha hecho una defensa emocionante del flamenco con la “canción más difícil de la galaxia para un cantautor”, en palabras de Antonio Orozco, la ‘Nana del caballo’. ¡Qué derroche de arte!

¡Los equipos ya están casi llenos! Ahora se pone difícil para el resto de talents… ¿qué pasará esta noche? ¡Yo no me lo pierdo!