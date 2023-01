Lali Espósito: su carrera como actriz, su paso por 'El Hormiguero' y su desagradable momento en el Mundial 2022

Cada vez son más los rostros jóvenes que llegan a nuestros televisores. Las nuevas promesas están empezando a dominar este mundillo y una de ellas es Lali Espósito, una actriz y cantante que ha demostrado que lo tiene todo para triunfar. Su último proyecto es Sky Rojo, que estrena su tercera temporada.

Se trata de una serie española protagonizada por grandes estrellas como Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Yani Prado o Asier Etxeandia.

Además, la argentina ha ganado mucha relevancia en España, consiguiendo incluso una sección propia en El Hormiguero.

Los inicios de Lali en el mundo artístico

Lali Esposito no se llama Lali. Se llama Mariana, su nombre artístico nace de una divertida historia familiar.

Fue su hermano Pablo, trece meses mayor que ella, quien la bautizó así. "De chicos no me salía decirle Mari, intentaba pero lo más parecido que sonó fue Lali. Y ahí le quedó", contó él mismo en una entrevista.

Lali Espósito empezó su carrera cuando tenía solo 12 años. Vivía en un barrio humilde de Buenos Aires y, aunque soñaba con ser artista, no se imaginaba que lo iba a conseguir.

"Nunca pensé que trabajaría de lo que me gustara", cuenta al hablar de sus inicios.

Fue Cris Morena, responsable de éxitos como Rebelde Way, quien la descubrió y la fichó como una de las protagonistas de Rincón de luz (2003). La huérfana Malena Cabrera, también conocida como Coco, fue su primer personaje. Un año después el éxito le llegó con Roberta, su personaje en la exitosa Floricienta y en 2007 tocó techo con Casi ángeles.

De esa telenovela nació el grupo Teen Angels, del que formó entre 2007 y 2012. "[Separarse] fue una decisión difícil, pero debíamos hacerlo porque cada uno tomó su vuelo propio. Es una buena manera de cerrar un ciclo de seis años en el que aprendimos y crecimos junto a la gente, y en el que nos afianzamos en la carrera y nuestros valore", contó tras la disolución el actor Gastón Dalmau.

Sus posibles romances con Lola Índigo y Rels B

En el terreno amoroso, Lali siempre ha expresado que cree en el "amor libre". "Me llama la atención cómo necesitamos unir a una chica y un chico si están en un mismo lugar y no hay nada para que se diga", expresó durante una entrevista, sorprendida por que siempre le asignen parejas masculinas.

De hecho, uno de los rumores de este año ha sido el posible affair entre Lali Espósito y Lola Índigo. Ambas se han dejado ver juntas de fiesta en actitud muy cariñosa, y en una entrevista confesó que N5, uno de sus últimos temas, está dedicado a la creadora de La Niña.

"De cierta manera sí" confirmando lo que todos pensaban. "Esa historia es larga, por eso digo de cierta manera, pero sí", repetía sonriendo.

A raíz de estas declaraciones, un fan le acercó un cartel de Lola Índigo a tamaño real, y Lali no dudó en acercarse y besarlo como si de la propia Mimi se tratase.

Sin embargo, parece que este verano Lali ha encontrado un nuevo compañero de aventuras en el cantante mallorquín Rels B. Desde que el rapero anunció su tema Cómo dormiste? en cuya portada aparecía Lali tumbada en la cama como si se acabase de despertar junto a Rels, saltaron todas las alarmas.

¿Se trataba de una colaboración? ¿Ella protagonizaría el videoclip del tema? Lo segundo, seguro. Pero si esas imágenes caseras son más que una simple promo del tema, parece que también.

Además, durante este verano se les ha visto en varias ocasiones juntos, una de ellas, cenando comida rápida en el coche.

Su momento más aplaudido en 'El Hormiguero'

Lali ha pasado a ser colaboradora habitual de El Hormiguero desde esta temporada. Es una 'life coach', da consejos y abre nuevos debates sobre los temas que más nos importan, pero de los no nos atrevemos a hablar.

Durante un programa, recibió la petición de ayuda de un hombre para ligar con su vecina y ella no tuvo pelos en la lengua a la hora de tildarlo de acosador.

El joven explicaba que se había enamorado de su vecina y le había insistido para salir en más de una ocasión, algo que incomodó a la chica y la animó a poner una denuncia en la policía. Él ganó el juicio, pero Lali mantiene no le extraña que la justicia no esté de parte de las mujeres en estos casos.

"Está buenísimo Raúl que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje. Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina. Su vecina le dice que no. Su vecina llega al punto de denunciarlo. El caso llega a la justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto, el tipo le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final", relató la artista antes de dar su conclusión.

"Para mi este es un gran ejemplo de lo que es ser un acosador. Les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el hecho de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no", terminó.

Lali fue acosada sexualmente durante el Mundial de Qatar

La cantante viajó a Qatar para entonar el himno argentino en la final del Mundial de Fútbol que la Selección de Leo Messi disputaba contra Francia.

Sin embargo y a pesar de la victoria de la Selección Argentina, que levantó su primera copa del mundo después de 36 años, el partido dejó una desagradable imagen que dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

En un vídeo que enfureció a los seguidores de Lali Espósito se pudo observar cómo un hincha argentino se acerca a la artista con un gesto tremendamente vulgar, obscenso y ofensivo. Un movimiento que podría suponer un abuso sexual si la cantante se plantease una demanda judicial.

Lali Espósito sin duda se ha convertido en un icono y una de las estrellas más importantes de las televisiones en este país. Habrá que seguirla de cerca para saber cuales son sus próximos movimientos.