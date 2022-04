Laura Pausini cuenta las condiciones que le ha puesto Eurovisión para ser presentadora

Laura Pausini ha derrochado simpatía en el plató de El Hormiguero, donde ha presentado Un placer conocerte. Se trata de una película documental donde la artista repasa los acontecimientos más importantes de su vida y se plantea cómo sería su vida si no hubiera ganado el Festival de San Remo en 1993, evento que la lanzó a la fama.

Además de hablar de este nuevo proyecto, Pablo Motos también se ha interesado sobre otra novedad profesional de la cantante. Laura Pausini será, junto a Mika y Alessandro Cattelan, presentadora de Eurovisión 2022, que se celebrará en la ciudad italiana de Turín entre el 10 y el 14 de mayo de 2022.

Pausini ha explicado que tanto ella como sus compañeros han tenido que firmar dos condiciones que le ha impuesto la organización del certamen para poder ejercer de presentadores: "Desde que me anunciaron como presentadora de Eurovisión 2022 no puedo reunirme con ningún concursante, ni dar mi opinión de las canciones. Que las tengo, pero no puedo hacerlas públicas. Solo voy a decir que es un honor presentar este espectáculo musical de toda Europa y mucha suerte a España".

Laura Pausini presenta en directo 'Caja'

Laura Pausini se ha despedido de su visita a El Hormiguero protagonizando un momento de lo más mágico interpretando en directo su nuevo single, Caja.

En la entrevista anterior a la actuación, la artista ha hablado del videoclip del tema, en el que aparece su dormitorio de cuando era adolescente con los posters de los cantantes que idolatraba.