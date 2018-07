Luis Fonsi intenta enseñar a Pablo Motos a bailar 'Despacito'

Que Despacito es el hit del momento, está claro, pero que cualquiera sea capaz de bailarlo correctamente, no tanto, la verdad... Y es cierto que Pablo Motos le pone intención, pero no sé yo si ese ritmo está hecho para él. Y su estilista tampoco tenía claro que lo más importante para ser rapero no es la gorra o el collar de oro gigante, sino parecerlo... En fin, el vídeo ha quedado gracioso, como se espera de la factoría Motos, ¡y Luis Fonsi ha estado tan grande como siempre!