Mala Rodríguez explica el porqué de su nombre artístico en 'La Voz'

Si hablamos de María Rodríguez Garrido seguro que no ubicás quién es, pero si hablamos de Mala Rodríguez sí. Mala es el nombre artístico de María, y en su paso por La Voz como asesora del equipo de Antonio Orozco, ha contado el por qué de su nombre.

Mientras se encontraba con los talents de su equipo ha decidido abrirse con ellos y contarle por qué se llama "Mala" con un importante mensaje de darle la vuelta a la tortilla.

"A mí me decía mi tía todo el rato, 'hija no seas mala, hay que ver que mala eres'. Yo lo que quería era ser yo misma, decir lo que opinaba libremente, le he dado la vuelta al significado de lo que es ser mala. El obstáculo se puede convertir en un trampolín Nosotros luchamos contra nosotros mismos cada día", ha explicado.

La artista ha dado una lección de cómo sacar el lado bueno de las cosas, tan bueno que ha terminado siendo una de las raperas más importantes del panorama nacional y guarda dos premios Latin Grammy a sus espaldas.