Margot Robbie confiesa la excusa que encontró para besar a Brad Pitt

Margot Robbie y Brad Pitt se han vuelto a reencontrar en un plató de cine. Después de su primer trabajo juntos en Once upon a time in Hollywood, los actores han pasado a ser protagonistas de Babylon, la última película de Damien Chazelle

El film habla del lado oscuro del Hollywood de los años 20, con sus fiestas eternas y los excesos que se vivieron. De hecho, Margot y Brad tienen un apasionado beso en una escena, aunque la actriz ha confesado que este no estaba en el guion, sino que fue una aportación suya.

En una entrevista con E! News, la protagonista de Barbie ha hablado sobre esta escena y ha contado cómo surgió el beso: "Eso no estaba en el guion. Pero pensé: '¿Cuándo más tendré la oportunidad de besar a Brad Pitt? Voy a intentarlo'".

"Le dije al director, 'Damien, creo que Nellie subiría y besaría a Jack'. Y Damien dijo: 'Bueno, ella podría... espera, espera. Sólo quieres besar a Brad Pitt'", ha revelado.

Ante esto, Margot le apuntó al director: "Demándame, pero es posible que esta oportunidad nunca vuelva a presentarse'. Y él dijo: 'Funciona para el personaje', y yo dije: 'Creo que sí'. Él estaba como, 'No, hazlo de nuevo. Eso realmente funciona'. Yo estaba como, 'Oh, genial'".

Cuándo se estrena 'Babylon'

La nueva película de Damien Chazelle está protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva. Además, también participan Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Tobey Maguire, Olivia Wilde y Katherine Waterston.

Babylon se estrena el 25 de diciembre en EEUU y Canadá, sin embargo, en España no llegará hasta enero de 2023.

Faltan pocas semanas para disfrutar de una de las grandes producciones del año, sin embargo, todavía hay que esperar un poco más.