Muere a los 98 años "La Tata", la popular abuela de Miguel Ángel Muñoz

Este sábado Miguel Ángel Muñoz sorprendió a todos con una triste noticia en sus redes sociales, su Tata había fallecido a los 98 años. El actor se ha despedido de su abuela, con la que mantenía una estrecha y especial relación, a través de un emotivo texto que ha vuelto a demostrar el gran amor que siente por ella.

Hace mucho tiempo que sabemos la fortísima relación que mantenían nieto y abuela. Sobre todo desde que en 2021, Muñoz debutara como director del documental 100 días con la Tata, en el que el actor cuenta su historia y la de su tata, uno de los pilares de su vida y comparte sus conversaciones con ella con la intención de convertirlas en universales. Lecciones de vida, recuerdos y aprendizajes que pasan de una generación a otra a través de una obra audiovisual que se convirtió en todo un homenaje a su querida tata.

"No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado", empezaba su mensaje el que saltó a la fama con la serie Un paso adelante. "Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos", puntualizaba.

"No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca. Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años", ha escrito el actor, que publicaba frecuentemente en sus redes sociales los momentos que compartía con su abuela.

"Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo".

Muñoz ha continuado sus últimas palabras al "gran amor" de su vida a través de imágenes en las que admite haber pasado por un proceso terapéutico para sobrellevar el duelo y acompañar a su abuela en la etapa final de su vida. Además, ha agradecido toda la ayuda a quienes le han hecho perder "gran parte del miedo" y han facilitado que el actor haya afrontado la despedida sin tanto "susto" como él se había imaginado.

"Yo lo único que deseo es estar siempre a tu vera", decía la Tata en una de las escenas del documental con su nieto. En una toma desde la iglesia, le preguntaban: "¿Te da miedo la muerte?". "No, no, no", zanjaba ella.