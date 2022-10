Muere el actor Ron Masak a los 86 años, compañero de Angela Lansbury en 'Se ha escrito un crimen'

Te interesa Muere la actriz Angela Lansbury a los 96 años

Triste noticia llega desde el cine. Ron Masak, quien interpretó al Sheriff Mort Metzger en Se ha escrito un crimen, ha fallecido a los 86 años. Según ha desvelado la familia, ha sido por causas naturales y lo hizo acompañado de su mujer Kay y sus seis hijos.

El actor debutó en muchas series como The twilight zone, Get smart, Historia policial o La mujer maravilla, aunque su papel más reconocido fue en la serie Se ha escrito un crimen (1985), en la que apareció en más de 40 episodios hasta su final en 1996. En ella, coincidió con Angela Lansbury, quien falleció hace solo 10 días.

Su extensa carrera artística

A pesar de su avanzada edad, jamás se retiró del mundo de la interpretación. Sus últimas obras son la película The curse of the gorgon y tenía previsto aparecer en el film Quigley 2.

No solo era un actor muy profesional, sino que también estuvo comprometido con varias asociaciones benéficas, como Wounded Warriors, Susan G. Komen Foundation o Special Olympics.

Tras su fallecimiento, deja a su mujer Kay, sus seis hijos y sus 10 nietos.