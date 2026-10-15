Paul McCartney tiene un problema con que Paul Mescal lo interprete en las películas de Sam Mendes sobre The Beatles

Hay un aspecto de la tetralogía de The Beatles de Sam Mendes que no le gusta a Paul McCartney y se lo ha hecho saber al director. Al músico no le gusta que Paul Mescal lo interprete porque no da la talla (literal).

McCartney lo ha contado en un podcast recientemente y ha explicado que mandó un mensaje a Mendes para decírselo.

“¡Todos teníamos la misma estatura!... si miras las fotos, todos teníamos la misma estatura. ¿Adivina qué? [Paul Mescal] es más bajo que el tipo que interpreta a John [Lennon]", ha dicho refiriéndose a Harris Dickinson durante su entrevista en Good Hang With Amy Poehler.

"Le dije: Sam, solo tengo una cosa que necesito decirte. Sabes, Paul [Mescal] es un poco más bajo. Me envió una foto, una toma estática de la filmación que estaban haciendo, y están cruzando el paso de peatones de Abbey Road, y el personaje de Paul es notablemente más pequeño. Le envié un mensaje: ¡Sam! ¿Más bajo? ¡No hagas esto! Dijiste que no lo harías", explicó el beatle al que parece que este tema le preocupa especialmente.

McCartney compartió una queja similar con la directora de la película de 2009 Nowhere Boy, que le respondió firme: "Esto es una película, no un documental".

La explicación no le gustó pero la tuvo que aceptar. "No pude hacer nada porque para entonces ella ya había hecho la película. Ahí estaba yo, el pequeño Paul. John, el gran héroe, y es como: ¡No! No es verdad", explicó el músico sobre la diferencia de estatura de Aaron Taylor-Johnson (Lennon) y Thomas Brodie-Sangster (McCartney).

Estaturas a un lado, las películas de Sam Mendes sobre los cuatro integrantes de The Beatles —John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr— está previsto que se estrenen en primavera de 2028.