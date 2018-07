El polémico y nada sutil cartel de Los Vigilantes de la Playa

En los 90, Pamela Anderson y David Hasselhoff revolucionaron la pequeña pantalla con Los vigilantes de la playa. Y ahora, 15 años después del último capítulo, se estrenará la película basada en esta serie y sigue dando que hablar.

La cuenta oficial de este remake, que llegará a España el 16 de junio, ha compartido el tráiler y también el cartel promocional, que ha creado polémica. En él podemos ver dos pelotas de playa colocadas estratégicamente junto al típico flotador de vigilante de la playa. La imagen sugerente ha incendiado las redes y hasta en algunos países ya han clasificado la película no apta para ciertas edades, ya que puede contener desnudos, lenguaje inapropiado o violencia.

Esta nueva versión de Los vigilantes de la playa, dirigida por Seth Gordon, cuenta con la participación de Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Ilfenesh Hadera y Alexandra Daddario.

It's a hard job, but there's a pair that can do it.

NEW trailer Wednesday! #BeBaywatch pic.twitter.com/vkjbZVZ0PX