¿Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy?

Pasapalabra da la bienvenida a nuevos invitados para superar cada una de las pruebas junto a los concursantes del equipo naranja y el equipo azul. ¡Ye contamos quiénes son!

Si algo nos hace felices es ver a nuevos famosos en la mesa de Pasapalabra. Durante tres programas cuatro rostros reconocidos intentarán superar cada una de las pruebas del concurso conducido por Roberto Leal.

Esta vez llegan directos del sector de la actuación, la moda y la comunicación. ¡Te contamos quiénes son!

Octavi Pujades

Este actor es conocido principalmente por su trayectoria en televisión, cine y teatro. Se hizo popular gracias a series como Al salir de clase y Centro médico, además de participar en otras producciones como Mis adorables vecinos, Lalola y Servir y proteger.

El actor Octavi Pujades | GTRES

Supremme Deluxe

Detrás de Supremme de Luxe se encuentra Daniel Blesa, una reconocida drag queen, cantante, actriz y presentadora española. Comenzó su carrera artística en los años 90 y se convirtió en una figura destacada de la escena drag madrileña. Actualmente es conocida por ser la presentadora de Drag Race España.

Supremme DeLuxe | Antena 3

Ana Locking

Esta diseñadora de moda es conocida por su estilo innovador, contemporáneo y experimental, y ha sido una figura destacada de la moda española. En 2008 fundó su propia marca, Ana Locking, y ha presentado sus colecciones en importantes pasarelas nacionales e internacionales. Además, forma parte del jurado de programas como Drag Race España.