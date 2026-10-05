Eva Soriano desvela a Supremme Deluxe la anécdota que vivió tras ser jurado en 'Drag Race'

Tras dos intensos programas de la sexta edición de Drag Race, la maestra de ceremonias Supremme Deluxe se ha pasado por Cuerpos especiales para contar todos los detalles de la nueva entrega del talent show de Atresplayer.

Una nueva edición de la que la presentadora ha destacado que sus concursantes " molan mucho (...) han sido las que más presentes han estado en el programa, se han pringado muchísimo". "Tenemos mucho talento", ha indicado sobre la calidad de drag queens de España en comparación con otros territorios, ya que "aquí, por el tipo de espectáculo que se ha hecho", se da mucha importancia a la globalidad de su actuación, antes que a sus habilidades como cantantes, como, por ejemplo, sucede en otros países.

Además, en esta ocasión, las nueva pruebas del programa mostrarán facetas distintas de sus concursantes. "Tenemos la moneda de la suerte entre las tres concursantes que están en zona de peligro; hay una monedita que, si sale cara, las compañeras tienen que votar en una pizarrita a quien votan a la cara, pero si sale cruz, tienen que votar a cuál de esas tres van directa al lip sync final", ha desvelado, añadiendo que así "entienden más al jurado, cuando te ves con esa papeleta".

Una prueba que ha servido para que Eva Soriano explicase a Supremme Deluxe una anécdota que vivió cuando ella ejerció de jurado del concurso. "Una drag me amenazó", ha recordado entre risas, "me dijo: Por tu culpa... Tú me echaste".

También ha habido tiempo de abordar cuál ha sido el papel del Los Javis, jurado del concurso junto a la mencionada drag queen y la diseñadora Ana Locking. "Yo creo que La bola negra estaba rodada, pero les ha pillado toda la promoción, Cannes... Pero ahí han estado", ha explicado, "yo creo que cuando estás en Drag Race, sentarte ahí y ver cosas divertidas te va bien".