¿Reconocerías al protagonista de Smallville 15 años después? ¡Parece otro!

Fueron diez temporadas con bastantes altibajos, pero cuyos protagonistas desde luego parecían de otro planeta. En concreto, para interpretar al joven Clark Kent, contaron con el guapísimo y escultural –por aquel entonces- Tom Welling.

Tom Welling, actor de Smallville / YouTube

Ahora han pasado más de 15 años del estreno de la serie, y nos preguntábamos qué habrá sido de aquellos chicos que tantos corazones adolescentes robaron. Pues bien, es cierto que el tiempo no pasa en balde, pero mientras que algunos parecen congelados en el tiempo (véase el caso de Beyoncé, por ejemplo), otros acaban casi irreconocibles. Y no decimos que estén peor que antes, ¡pero desde luego muy diferentes!

Tras Smallville, Tom Welling hizo algunas cosillas en el cine, como Cheaper By the Dozen, Parkland o The Choice, y ahora trabaja tras las cámaras como productor. Ahora, a sus 39 años, le vemos en su Instagram con un aspecto mucho más maduro, lejos de aquel Clark musculado y de aspecto adolescente de la serie de televisión.