Ricky Martin conquista el Festival de Cine de Venecia con 'Hombre al agua'

Pocos artistas adquieren a lo largo de su carrera la relevancia en cualquier disciplina de Ricky Martin, quien además de cantar, también ha mostrado sus talentos a la hora de bailar o como intérprete frente a las cámaras.

El puertorriqueño se ha convertido en uno de los más aclamados durante los pases en la alfombra roja de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, donde ha llegado como parte del equipo de Hombre al agua, la última película dirigida por Gael García Bernal.

Ataviado con una elegante chaqueta blanca, el autor de Vente pa'ca ha sido uno de los artistas más fotografiados de toda La Mostra, desenvolviéndose con la naturalidad de la que siempre ha hecho gala.

Metacine para Ricky Martin

Hombre al agua ha llegado a Venecia como parte de la selección de Venezia Spotlight, donde se proyectan las películas fuera de la competición oficial del festival, y con un Gael García Berna dispuesto a mostrar cómo ha querido plasmar la realidad social que viven muchos latinoamericanos a través de una historia en la que, además de Martin, cuenta con su interpretación o la de Diego Luna como grandes atractivos.

A lo largo del largometraje se cuenta la historia de Camilo, un socorrista cubano cuya vida cambia tras salvar la vida a un poderoso empresario mexicano con aspiraciones políticas. Un representante que, tras el desarrollo de la cinta, es el protagonista de una película autobiográfica en la que Ricky Martin interpreta al actor protagonista.

Se trata de la primera incursión del cantante como actor en español y su vuelta al género tras años alejado del cine.