Scarlett Johansson revela su momento más incómodo en un rodaje y denuncia su constante hipersexualización

Scarlett Johansson es sin duda una de las actrices más populares de Hollywood, sin embargo, la artista ha explicado recientemente que le molesta que la encasillen en cierto tipo de papeles.

La actriz ha explicado en una entrevista del podcast Armchair Expert que desde muy joven se ha sentido hipersexualizada en sus papeles: "Me convertí en un objeto, me encasillaron, tanto que no veía que me llegaran ofertas para las cosas que quería hacer".

También contó que su encasillamiento hizo que se replanteara su carrera: "Me dije: 'Ese es el tipo de carrera que tienes, estos son los papeles que has interpretado'. Y fue como: '¿Eso es todo?' Sentí que mi carrera había terminado".

A pesar de estas palabras, Scarlett Johansson ha mandado un mensaje de esperanza de lo que se está notando con las futuras generaciones de actrices: "Veo a actores más jóvenes que tienen 20 años, se siente como si se les permitiera ser todas estas cosas diferentes. También es otro momento. Ya ni siquiera se nos permite encasillar a otros actores, afortunadamente, ¿verdad? La gente es mucho más dinámica".

Uno de sus rodaje más incómodos

Cuando la preguntaron por una anécdota incómoda de un rodaje, Scarlett Johansson relató un detalle de la película Her.

En Her, Johansson interpretaba a una voz femenina artificial llamada Samantha de la que se enamora el personaje Theodore Twombly, interpretado por Joaquín Phoenix.

La actriz contó que tuvo que fingir un orgasmo y cuando Joaquín Phoenix lo escuchó tuvo que marcharse del set donde trabajaban juntos: "Tratamos de hacer una toma y él estaba perdiendo el control y se fue del estudio. Necesitaba un descanso".

Próximos proyectos de Scarlett Johnasson

Scarlett Johansson no ha vuelto a aparecer en pantalla desde que protagonizó Black Widow en 2021, aunque posteriormente prestó su voz para el personaje de Ash en Canta 2.

El próximo proyecto de la actriz es Asteroid City de Wes Anderson donde compartirá pantalla con otras muchas estrellas reconocidas como Margot Robbie, Tom Hanks o Bill Murray, entre otros.

También, está previsto que Johansson protagonice My Mother's Wedding junto a Sienna Miller y Emily Beecham.