El secreto de Rosa López para lucir su estilizada figura

Rosa López ha experimentado un cambio radical en su físico desde que se dio a conocer, hace ya 15 años. Desvelamos las claves de la concursante de Tu Cara Me Suena para lucir una figura tan estilizada.

Cuando Rosa López entró en la academia de Operación Triunfo con tan sólo 20 años no podía imaginarse el cambio que experimentaría en estos 15 años tanto física como personalmente. Durante su estancia en el concurso ya empezó a bajar de peso en pocas semanas debido al ejercicio diario que le ponían sus entrenadores.

Una vez salio del talent show, adelazó 40 kilos con la ayuda de unas pastillas adelgazantes de las que llegó a ser imagen. Pero perder tantos kilos de golpe puede tener el temido "efecto yo-yó" si no se sigue una rutina diaria y eso Rosa López lo sabe muy bien, por eso continúa trabajando día a día para tener una figura de lo más tonificada.

La concursante de Tu Cara Me Suena lleva una estricta dieta vegana compuesta únicamente por legumbres, fruta, verduras y frutos secos, prescindiendo de carnes, pescado o huevo. Además cuenta con la entrenadora personal Amaya Méndez, que le prepara rutinas para mantener su peso en sus 72 kilos actuales: "Voy mañana y tarde cuando puedo. Si no tengo tiempo, me reviento desde seis de la mañana a las ocho. Ahora hago cambios de intensidad. Se lleva en el deporte el tema del 'crossfit' y quemagrasas", explica la artista a LOC.

Pero tal y como hemos podido ver en su cuenta de Instagram, cuando no tiene tiempo de acudir al gimnasio con su entrenadora sigue entrenando desde casa. En uno de los vídeos publicados por la cantante podemos ver como está practicando una de las rutinas de Patry Jordan, la bloguera de belleza más seguida de nuestro país. En su canal Gym Virtual podemos ver diferentes rutinas de entrenamiento e incluso un calendario mensual con ejercicios para cada día de la semana, algo que le sirve a Rosa para continuar manteniendo su figura.