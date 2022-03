Shakira tiene un nuevo proyecto televisivo junto a Shaquile O'Neil

Fue hace unos días cuando Shakira compartió un vídeo junto al exjugador de la NBA Shaquille O’Neil bailando la misma coreografía y, claro, las redes estallaron. Las dudas no tardaron en disiparse y es que Shakira y Shaq, ¡serán miembros del jurado de un concurso musical!

Shakira y la leyenda viviente de la NBA participarán como miembros del jurado en un programa llamado Dancing with Myself. Este concurso es una competición de baile muy particular y estará enfocado para personas de cualquier edad. El show está inspirado en los bailes de Tik Tok, donde Shakira ha hecho virales unos cuantas coreografías.

“Estoy emocionada de formar parte de un concurso de baile. Personalmente, me han impresionado algunos de los talentos que he visto. La danza ha sido una fuerza increíblemente poderosa a lo largo de mi vida, y estoy ansiosa por mostrarle al mundo lo transformador, empoderador y divertido que puede ser”, comentó la colombiana en sus redes.

El anuncio ha sido una auténtica sorpresa, así como el vídeo que han utilizado la colombiana y el exjugador de baloncesto. Por cierto, os habéis dado cuenta de la diferencia de altura, ¿verdad?

Por cierto, el vídeo ya cuenta con más de un millón de likes.

Después de su paso como jurado de La Voz, Shakira vuelve a ponerse delante de las cámaras de la tele como jueza, pero también como productora ejecutiva de este nuevo programa. anunció su regreso a la televisión como estrella y productora ejecutiva de este programa. En el show también participarán la presentadora Camille Kostek y la youtuber Liza Koshy.