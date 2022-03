Shakira celebra los 600 partidos de Piqué: "Estás hecho de un material que solo Dios conoce"

¡Qué bonito es el amor! Especialmente si lo aplicamos a la relación que hay entre Shakira y Piqué, cuya pasión y admiración mútua sigue teniendo la misma fuerza una década después de conocerse. Así lo ha demostrado la cantante colombiana a través de sus redes sociales.

Con motivo del partido número 600 que su pareja, Gerard Piqué, cumplía con la camiseta del FC Barcelona, dedicó un mensaje a modo de homenaje plagado de frases de admiración. ¿Su objetivo? Elogiar tanto el desempeño profesional como la faceta personal del central azulgrana. ¡Una declaración de amor en toda regla!

"¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras", comienza escribiendo la intérprete de La tortura.

La artista también hizo referencia a su faceta como padre y al gran ejemplo que estaba dando a sus hijos, Milán y Sasha, de 9 y 7 años. "Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. ¡Un ser humano excepcional!", añadía Shakira para finalizar la felicitación.

A pesar de que el defensa ya ha cumplido 35 años y hay otros jugadores más jóvenes en el quipo, continúa estando activo con la necesidad del club y ha demostrado cumplir con las condiciones necesarias para estar al pie del cañón en el juego. Por lo tanto, su contrato se extenderá hasta 2024. Sin duda, un motivo más de celebración para la acaramelada pareja.