Ed Sheeran explica la historia de amor detrás de 'Perfect' y muestra los "gallos" de sus inicios

Ed Sheeran es uno de los artistas del momento. Divide, su último trabajo, no deja de cosechar éxitos como la conocidísima Shape Of You o su nuevo sencillo Perfect, del que ha lanzado dos versiones con Beyoncé y con Andrea Bocelli respectivamente.

Mientras disfruta de esta feliz etapa, el cantante y compositor británico ha estado de promoción en nuestro país. Además de estar con Juanma Romero, durante su visita a Madrid también visitó el plató de El Hormiguero, donde se divirtió con el equipo de Pablo Motos y explicó divertidas anécdotas como cuando la historia de amor que se encuentra detrás de Perfect, que habla de una chica del colegio; o cuando golpeó a Justin Bieber con un palo de golf.

play

Otro momento divertido fue cuando explicó que su gran talento también se debe a muchos ensayos y esfuerzo constante. Prueba de ello fue un vídeo que puso de cuando tenía 13 años cantando donde se pueden apreciar varios "gallos".

play

Afortunadamente Ed ha mejorado muchísimo, como también pudimos comprobar interpretando Perfect en directo.