Vin Diesel se emociona al recordar a Paul Walker en El Hormiguero

Aunque estamos acostumbrados a colaboraciones de lo más variopintas, siempre va a llegar alguien dispuesto a superarse. Y ese ha sido Vin Diesel. El actor está cogiéndole gustito a esto de la música y después de lanzar Without You con Nicky Jam, se pasa a la electrónica con Selena Gomez y Kygo en It Ain't Me.