Un buen videoclip puede hacer que una canción suba rápidamente en las listas de ventas o que el tema sea recordado para siempre. Esto lo saben nuestros artistas y por eso no escatiman en nada a la hora de crear sus vídeos.

Actualmente, el coste de los videoclips se ha abaratado gracias a la producción digital que permite recrear por ordenador escenas que rodadas en realidad serían muy caras. Pero en este especial vamos a repasar algunos de los videoclips más caros de la historia de la música.

El primer lugar lo ocupa el Rey del Pop. Michael Jackson se gastó nada más y nada menos que 7 millones de dólares para el vídeo de Scream, en el que colabora su hermana Janet Jackson. Dirigido por Mark Romane, el vídeo filmado en blanco y negro cuenta con 11 sets diferentes donde aparecen los hermanos. Pero la mayor parte del presupuesto (65.000 dólares) se gastó en generar por ordenador una nave espacial.

Este no es el único videoclip donde Michael Jackson se gastó grandes cantidades de dinero, de hecho en el Top 20 de los videoclips más caros de la historia de la música se encuentran 5 del Rey del Pop: Black or white (4 millones de dólares), Bad (2,2 millones de dólares), Remember the time (2 millone de dólares) y Thriller (1 millón de dólares).

Otra artista que se gasta una fortuna en sus vídeos es Madonna, tras Scream de Michael Jackson, los siguientes tres vídeos que más dinero han costado han sido de ella: Die another day (6,1 millones de dólares), Express yourself y Bedtime stories (5 millones de dólares cada uno).

Les sigue la banda Guns 'n' Roses con su vídeo Estranged, para el que destinaron 4 millones de dólares:

A la banda de rock le siguen dos raperos, Puff Daddy con Victory (2,7 millones de dólares) y MC Hammer con To legit to quit (2,5 mollones de dólares).

De los siguientes puestos del ránking destaca Mariah Carey con Heartbreaker, que le costó 2,5 millones de dólares. Gran parte del presupuesto fue destinado al alquiler de la sala de cine (100.000 dólares), al alquiler de la mansión (40.000 dólares) y en animación (80.000 dólares).

Los chicos de Backstreet Boys también están en los primeros puestos de este ránking con Larger than life (2,1 millones de dólares). Rodado en 1991, el vídeo recrea un ambiente futurista lleno de robots con un decorado virtual. Solo en vuelos para trasladar a todo el equipo al set de rodaje costó 150.000 dólares, lo mismo que el sueldo del director, Joseph Khan. También tuvieron gastos considerables en uan tabla de surf (90.000 dólares) o una toma externa de la estación espacial (70.000 dólares al día),

Encontramos otra banda de rock, en esta ocasión Rolling Stones, que se gastaron 1 millón de dólares en el videoclip de Love is strong, dirigido por David Fincher.

Otra artista que se gastó un millón de dólares en un videoclip fue Britney Spears en Toxic. Rodado en 2003 es su vídeo más caro hasta la fecha.