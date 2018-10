Acosan a dos mujeres por hablar español en un súper norteamericano hasta que aparece esta joven

Kamira Trent estaba comprando en un supermercado cuando vio a Linda Dwire increpando a dos mujeres por hablar español entre ellas.

"Estás en América. Estás en mi país. No puedes hablar español aquí. Necesitas hablar inglés si vas a estar en América", escuchó decir a Dwire a Fabiola Velasquez e Isabel Marín, dos mujeres de origen mexicano.

En ese momento Trent, que no conocía a ninguna de las mujeres involucradas en la discusión, se dirigió hacia Dwire para recriminarle lo que estaba haciendo: "Llamo a la policía. ¡Deja a estas mujeres en paz! ¡Vete!", a lo que Linda le respondía "Perteneces a la generación que está destruyendo este país". "No, yo tengo respeto. Tú acosas a la gente", se defendía Trent.

Toda la escena fue grabada por Fabiola Velasquez, una de las mujeres acosadas, que más tarde publicó el vídeo en su perfil de Facebook: "Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mi. Estábamos una amiga y yo platicando en la tienda en español y de repente llega una señora a insultarnos que si vivíamos en este país no teníamos que hablar español, que tendríamos que hablar sólo inglés. Gracias a la otra muchacha (que no conocemos) nos defendió y llamó a la policía. Y creo que se llevaron arrestada a la señora que nos estaba agrediendo. Siempre vi los vídeos en las redes y me daba coraje y hoy, que fue mi caso puedo decir que sentí una gran impotencia", relata.

Tal como se ha sabido después, Linda Dwire fue arrestada en la comisaría del condado de Garfield y fue acusada de dos cargos de acoso motivado por perjuicios. Ha sido puesta en libertad bajo fianza y deberá volver a los juzgados en noviembre.