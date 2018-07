Un actor compra 'Capitan América: Civil War' en el top manta y le aparece un yonki recreando la película con muñecos

Cuando compras una película pirata en el top manta no sabes lo que te puedes encontrar: en el mejor de los supuestos una BRrip con sonido de la sala, estornudos, gente devorando palomitas; en el peor de los casos una TSscreener con sonido ininteligible, y en raras ocasiones no te encuentras ni la propia película...

Lo que le ha sucedido al actor Bobby J. Coleman, conocido por sus papeles en Family man o Martian Child es un escarmiento por su mala conducta con su profesión. Todo el sector cinematográfico luchando contra la piratería y se le ocurre comprar la película 'Capitán América: Civil War' en el top manta. ¡Qué poco respeto!

La historia es que Bobby paró en una gasolinera y le compró a un yonki un DVD cuya carátula ponía 'Capitán América: Civil War' por 5 dólares. Cuando llegó a casa, se moría de ganas por ver la lucha entre los equipos de Ironman y el Capitán, y se encontró con una desagradable sorpresa. Aparecía el propio vendedor ambulante de la gasolinera, el yonki que le vendió la película recreándola con muñecos, que ni siquiera eran los de Marvel. Todo un brote de ingenio, agudeza e imaginación entre consumo y consumo de crack para no vulnerar los derechos de copyright.

El enfado de Bobby J. Coleman fue tal que decidió exponer su crítica en Facebook: "Hombre, no me jodas. Me acaba de vender un yonki la película del Capitán América en la gasolinera. Tiene que ser adicto al crack porque aparece actuando él en todas las escenas. Quiero mis malditos 5 dólares de vuelta". Imagínate estar ansioso por ver la superproducción protagonizada por Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson y encontrarte con una obra de marionetas...

Su comentario rápidamente se convirtió en viral por la astucia del yonki con vocación de tirititero, y seguidamente empezó a recibir un montón de críticas por acceder de forma ilegal a una obra de su propia profesión, que siempre lucha contra la piratería.