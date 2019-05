Se agotan las existencias de edamame en Mercadona y se inicia ‘Los Juegos del Hambre’ en Twitter

Malas noticias para los amantes del edamame, el snack saludable procedente de Oriente: sus existencias en Mercadona se han agotado y hasta verano no volverán a tener.

La revolución sobre este producto la ha iniciado el nutricionista Carlos Ríos, que escribió por Twitter a la cadena de supermercados diciendo que "Los realfooders me dicen que ya no encuentran edamames en vuestros supermercados".

Hola @Mercadona los realfooders me dicen que ya no encuentran edamames en vuestros supermercados ¿CAPACHAO?

Mercadona le contestó con "Hemos agotado las existencias y durante este verano volveremos a tenerlo en nuestras tiendas". Sus palabras fueron las que provocaron el inicio de 'Los Juegos del Hambre' y de un sinfín de bromas por parte de los usuarios de Twitter.

Noooooo ¿pero por qué nos hacéis esto? Mi hija está llorando porque a su poke bowl le faltarán sus edamames... y yo no me los podré hacer salteados con ajitos y soja... No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, uy perdón que me he liado. No te lo perdonaré jamás, @Mercadona