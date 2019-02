La carta de agradecimiento de una embarazada a la Sanidad Pública que se ha vuelto viral

Eva Button, una mujer embarazada de gemelos, escribió una carta de agradecimiento al personal sanitario que la atendió durante los 5 días que estuvo ingresada en un hospital público. La joven ha querido hacerlo a través de las redes sociales para concienciar sobre la suerte que tenemos de disponer de una sanidad pública y de la calidad del personal médico que tenemos.

"He tenido a mi disposición 24 horas durante estos días a celadores que me llevaban en la cama a paritorio y vuelta. Auxiliares de enfermería y enfermeras que venían a verme cada tres horas (tomarme la temperatura, la tensión, seguir mi historial, medicamentos prescritos, cambios de suero y vías, curas de las heridas...). Había un botón sobre mi cama por si necesitaba llamarlas entre visita y visita (tuve que hacerlo un par de veces de madrugada y no tardaron ni 2 minutos). Su trabajo también incluye tranquilizarnos y hacernos sentir cuidadas y acompañadas".

La mujer también hace mención a los ginecólogos, los obstetras y las matronas; así como los medicamentos que estuvo tomando y todas las pruebas médicas que le hicieron durante los 5 días de ingreso. Además de tener el paritorio disponible en caso de una cesárea de urgencia.

"He echado de menos una factura de todo lo que no he pagado durante estos días. Deberían dárnoslas a todos para que las concentraciones las hiciéramos por motivos como no perder poco a poco esto que tenemos... en lugar de esperar a futbolistas en las puertas de la Agencia Tributaria", concluye en su escrito.