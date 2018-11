La foto viral del jugador más alto de la NBA: 72 centímetros de diferencia

La soprano Kristen Chenoweth fue la encargada de cantar el himno de EE.UU. antes del partido que enfrentaba a los Thunder en Oklahoma ante los Los Angeles Clippers.

Antes del partido, la cantante posó con el jugador Boban Marjanovic, el jugador más alto de la NBA con 2,22 metros de altura. Chenoweth mnide apenas 1,50m, así que la diferencia entre ambos es de 72 centímetros.

Boban Marjanović and Kristen Chenoweth, who is at the Thunder game to sing the National Anthem pic.twitter.com/uSdOC6ygjK