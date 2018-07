Un delincuente pide perdón al juez con una versión de 'Hello' de Adele llamada 'Sorry'

Brian Earl Taylor, de 21 años, que se enfrentaba a un juicio por encarcelamiento ilegal y portar un arma oculta. Como sabía la que se le venía encima no dudó en echar mano de su talento y se puso a cantar frente al juez, la víctima y su propia madre, que se encontraban entre los asistente; una original versión de Hello de Adele.

"I want to say I'm sorry for the things I've done and I'll try and be stronger in this life I chose, but I want you to know that door, I closed. And your honor I'm sorry, sorry, sorry, sorry." (Quiero decir que lo siento por todas las cosas que he hecho y voy a tratar de ser más fuerte en esta vida que elegí. Pero quiero que sepas que esa puerta está cerrada. Y en tu honor lo siento, lo siento, lo siento, lo siento").

Ante tal recital improvisado el juez aplaudió las dotes vocales de Brian pero eso no le libró de su condena: dos años por pertenencia ilegal de armas y de 18 meses a 15 años por detención ilegal. ¡Buen intento!