"Drogas por la derecha", el panel de tráfico que ha sorprendido a los conductores de Barcelona

Una avería informática en un panel de tráfico ha producido un curioso mensaje que ha sorprendido a los conductores que el pasado miércoles por la tarde circulaban por la avenida Meridiana de Barcelona.

"Drogues per la dreta" (Drogas por la derecha) es lo que se podía leer en el panel luminoso, mezclando por error las frases de los mensajes "drogue s+ conducció = accident" (drogas+conducción=accidente) y "Circuli per la dreta" (Circule por la derecha), tal como ha explicado el Servei Català de Trànsit. Al parecer nadie supervisó los rótulos y no se detecto durante unos minutos.

Como era de esperar, las bromas en Twitter no se hicieron esperar.