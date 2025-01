Quién es Lola Young, la artista detrás de 'Messy', la canción viral de TikTok (y qué significa su letra)

Te interesa Conoce a Carmesí, la artista viral por reinterpretar los éxitos musicales de Karol G o Lola Índigo

Si has navegado por las redes, y más en concreto por TikTok tal vez te hayas topado con una sintonía de lo más pegadiza a la par que hipnótica. Se trata deMessy, tema de la cantante británica Lola Young. Un tema que cuenta con miles de videos en esta red social y que ya hay quienes se han unido. Sin ir más lejos, hace unos días Nicole Wallace compartió un vídeo con esta canción. Pero muchas veces los fenómenos virales esconden miles de incógnitas

¿Quién es Lola Young?

Se trata de una las artistas que están ganando terreno dentro del panorama musical. Lola Young nació en Croydon y se crio en el sureste de Londres. Desde siempre, la joven artista ha estado rodeada de música, siendo su padre bajista de profesión. A los 6 años empezó a tomar clases de piano. El gran salto en su formación sería en el BRIT School, donde se han formado artista de la talla de Adele, Leona Lewis o Jessie J.

"Tuve que entrenar muchísimo, no salí del útero como Beyoncé", contó en una entrevista para la versión británica de Rolling Stone. Ya con la mayoría de edad fichó por Island Records.

En 2019, comenzaría su andadura musical con su primer disco Intro, al que le seguiría My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023) y su más reciente This Wasn't Meant For You Anyway (2024), disco donde reside su hit viral Messy.

La artista fue nominada a los Brit Award de 2022 como artista emergente.

¿De qué trata 'Messy'?

En su letra podemos apreciar una especie de reivindicación ante la imperfección y la libertad de ser uno mismo, más allá de las imposiciones externas. En palabras de la artista británica en Betraute Media, se refiere a Messy como himno sobre el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). "Es como, 'mira, soy demasiado desordenada. Soy esto y aquello. Estoy en todas partes, pero tú eliges amarme, así que ¿por qué no aceptas eso, aceptas quién soy?'", expresó la artista.

"Pasé por una relación que fue muy difícil, una parte muy intensa de mi vida. Las relaciones son complejas, raras y maravillosas. Ya no tengo nada malo que decir sobre la persona porque he aprendido a aceptarla y crecer a partir de ella. Messy es interesante porque parece que podría ser sobre un amigo o mi madre. Ya sabes, 'soy demasiado desordenada y demasiado limpia. Me dijiste que consiguiera un trabajo y sabes dónde diablos he estado'. Podría hablar de cualquiera. No es necesariamente una canción sobre relaciones", detalló.

¿Por qué 'Messy' se ha vuelto tan viral?

Al parecer, el origen de su viralidad viene en parte por un vídeo publicado el 29 de noviembre del influencer Jake Shane y la modelo Sofia Richie, donde ambos aparecen bailando este tema por el Día de Acción de Gracias.

Su video alcanzó los 9,1 millones de reproducciones en dos semanas (según Billboard) y posee a día de hoy los 31 millones de reproducciones y más de 2,2 millones de 'me gustas' en TikTok.

Otras celebridades se han atrevido a aparecer por esta red social, como Kylie Jenner o la misma Hailey Bieber.

Letra completa de 'Messy', de Lola Young

You know I'm impatient

Sabes que soy impaciente

So why would you leave me waiting outside the station?

Entonces, ¿por qué me dejaste esperándote afuera de la estación?

When it was like minus four degrees, and I

Cuando estaba a menos de cuatro grados, y yo

I get what you're saying

Yo entiendo lo que estás diciendo

I just really don't want to hear it right now

Es solo que en serio no lo quiero escuchar en este momento

Can you shut up for like once in your life?

¿Te puedes callar por una vez en tu vida?

Listen to me

Escúchame

I took your nice words of advice about

Tomé tus lindas palabras de consejo sobre

How you think I'm gonna die

Como piensas quе tendré suerte

Lucky if I turn thirty-three

Si muеro a los treinta y tres

Okay, so yeah, I smoke like a chimney

Ok, sí, fumo como una chimenea

I'm not skinny and I pull a Britney

No soy delgada, y hago una Britney

Every other week

Cada otra semana

But cut me some slack

Pero dame un respiro

Who do you want me to be?

¿Quién quieres que sea?

---

'Cause I'm too messy

Porque soy muy desorganizada

And then I'm too fucking clean

Y luego soy demasiado limpia

You told me, "Get a job"

Me dijiste: "Encuentra un empleo"

Then you ask where the hell I've been

Y luego me preguntas dónde demonios he estado

And I'm too perfect

Y soy demasiado perfecta

'Til I open my big mouth

Hasta que abro mi bocota

I want to be me

Quiero ser yo

Is that not allowed?

¿Eso no está permitido?

And I'm too clever

Y soy demasiado lista

And then I'm too fucking dumb

Y luego soy muy tonta

You hate it when I cry

Odias cuando lloro

Unless it's that time of the month

A menos que sea ese tiempo del mes

And I'm too perfect

Y soy demasiado perfecta

'Til I show you that I'm not

Hasta que te muestro que no lo soy

A thousand people I could be for you

Podría ser mil personas para ti

And you hate the fucking lot

Y las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas

---

It's taking you ages

Te está tomando años

You still don't get the hint

Todavía no entiendes la indirecta

I'm not asking for pages

No te estoy pidiendo páginas

But one text or two would be nice

Pero un mensaje o dos estarían bien

And please, don't pull those faces

Y por favor, no hagas esas caras

When I've been out working my arse off all day

Cuando he estado trabajando duro todo el día

It's just one bottle of wine or two

Solo es una botella de vino o dos

But hey, you can't even talk

Pero ey, tú ni siquiera puedes hablar

You smoke weed just to help you sleep

Tú fumas marihuana solo para ayudarte dormir

Then why you out getting stoned at four o'clock

Entonces, ¿por qué te estás drogando a las cuatro de la madrugada?

And then you come home to me

Y luego llegas a casa

And don't say hello

Y no me saludas

'Cause I got high again

Por qué me drogué otra vez

And forgot to fold my clothes

Y se me olvidó doblar mi ropa

---

'Cause I'm too messy

Porque soy muy desorganizada

And then I'm too fucking clean

Y luego soy demasiado limpia

You told me, "Get a job"

Me dijiste: "Encuentra un empleo"

Then you ask where the hell I've been

Y luego me preguntas dónde demonios he estado

And I'm too perfect

Y soy demasiado perfecta

'Til I open my big mouth

Hasta que abro mi boca

I want to be me

Quiero ser yo

Is that not allowed?

¿Eso no está permitido?

And I'm too clever

Y soy demasiado lista

And then I'm too fucking dumb

Y luego soy muy tonta

You hate it when I cry

Odias cuando lloro

Unless it's that time of the month

A menos que sea ese tiempo del mes

And I'm too perfect

Y soy demasiado perfecta

'Til I show you that I'm not

A menos que sea ese tiempo del mes

A thousand people I could be for you

Podría ser mil personas para ti

And you hate the fucking lot

Y las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas

---

And I'm too messy

Y soy muy desorganizada

And then I'm too fucking clean

Y luego soy demasiado limpia

You told me, "Get a job"

Me dijiste: "Encuentra un empleo"

Then you ask where the hell I've been

Y luego me preguntas dónde demonios he estado

And I'm too perfect

Y soy demasiado perfecta

'Til I open my big mouth

Hasta que abro mi boca

I want to be me

Quiero ser yo

Is that not allowed?

¿Eso no está permitido?

And I'm too clever

Y soy demasiado lista

And then I'm too fucking dumb

Y luego soy muy tonta

You hate it when I cry

Odias cuando lloro

Unless it's that time of the month

A menos que sea ese tiempo del mes

And I'm too perfect

Y soy demasiado perfecta

'Til I show you that I'm not

Hasta que te muestro que no lo soy

A thousand people I could be for you

Podría ser mil personas para ti

And you hate the fucking lot

Y las odias a todas

You hate the fucking lot

---

Las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas

You hate the fucking lot

Las odias a todas