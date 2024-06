Dua Lipa 'desaparece' durante su primer concierto en Francia

Dua Lipa inició su gira de conciertos Radical Optimism Tour el pasado 5 de junio en Alemania y se despedirá de Europa el 12 de julio desde Portugal, no sin antes pasar por el Mad Cool Festival en España el 10 de julio. Allá donde vaya, la artista promete dejar boquiabierto a su público. Y así lo hizo en su primer concierto en Francia.

Esta semana, la cantante ha tenido una doble cita con la ciudad francesa Nimes, y las redes sociales han estado muy atentas a todos los vídeos que iban apareciendo. Por eso, sus fans no se perdieron un detalle mágico al final de la última actuación: Dua Lipa desapareció.

Al cerrar el concierto con su éxito Houdini, la artista simula desaparecer del escenario gracias a un misterioso juego de escenografía e iluminación. Así, Dua Lipa homenajea a Harry Houdini, el ilusionista y escapista austrohúngaro que da nombre a su canción más popular de Radical Optimism.

Este espejismo llega justo después de que la británica cante el verso final del single: "Catch me or I go Houdini", que traducido sería "Atrápame o me iré como Houdini". Pues dicho y hecho. ¿Repetirá el mismo truco en su concierto de Madrid?