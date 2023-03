La emocion de Roberto Leal (con lágrimas incluidas) al revivir el bote histórico de 'Pasapalabra'

Zabro. Una palabra de cuatro letras que Rafa Castaño y los espectadores de Pasapalabra jamás olvidarán.

Al que tampoco se le va a olvidar es a Roberto Leal, que no ha podido evitar emocionarse al revivir el momento pocas horas después de la emisión del bote histórico del programa, de 2.272.000 euros.

"Una palabra que no se nos va a olvidar a nadie, ni esos segundos que pasan desde que Rafa lo dice hasta que yo digo ese sí. Esta mañana nos hemos levantado todos con lágrimas en los ojos, estamos en volandas", ha contado el presentador a Manu Sánchez en el informativo matinal de Antena 3.

El sevillano no ha ocultado su emoción y ha dejado escapara alguna lagrimilla en directo mientras rememoraba cómo Rafa completó el rosco del tirón y los momentos vividos en el programa también con Orestes, y esque Roberto le tiene mucho cariño a ambos concursantes, así lo demostró con una bonita publicación horas antes del gran bote.

"Me emociona porque estudian muchísimo, trabajan muchísimo y porque al final el concurso es así, uno se lo lleva y otro no". Durante estos días la expectación ha sido máxima, "había mucha gente que en la calle decía 'yo quiero que gane Orestes, yo que gane Rafa, al final iba a caer de un lado o de otro y el propio Rafa decía lo que hubiese dicho Orestes en su lugar; que por un lado era alegría y por otro dolor porque la otra persona no se lo lleva tras mucho tiempo", ha explicado Leal al presentador de las noticias.

Pasapalabra, "un programa de todos" que ha hecho historia

"Con Pasapalabra pasa una cosa y es que cada día te levantas y hay más gente fiel al programa, te paran por la calle, lo notas, es un concurso que durante estos días previos al bote la gente te preguntaba, te paraba por la calle, al final es un concurso que es de todos y esa es la mayor alegría y el mayor de los botes", ha recalcado Roberto. Y razón no le falta.

El duelo entre Rafa y Orestes cumplió varios récords esa misma noche: el programa consiguió 37,4% de cuota de pantalla y más de 4,5 millones de media de espectadores.

"Sigo pellizcándome cada día, pero no solamente por una audiencia como esta, es impensable, porque por ejemplo con Pablo llegamos a un 30%. Yo no esperaba un 37". Y es que, Pasapalabra es un programa de de todos".

Además, ha sido el bote más alto de la historia del programa en 23 años que lleva en emisión, entregando un total de 2.272.000 euros al ganador.

Rafa ha batido también un récord de Pasapalabra: ha sido el primer concursante el completar el rosco del tirón, en 130 segundos, sin si quiera dejar a Orestes empezar el suyo.