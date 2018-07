El emotivo vídeo de un hombre ciego que vuelve a ver la cara de su mujer gracias a una gafas inteligentes

Desde hace 20 años, Andrew Airey sufre de Stardgadt, una enfermedad degenerativa de la mácula de los ojos que, aunque no provoca ceguera total, si que produce visión borrosa y sin nitidez. Así que este hombre tiene dificultades para reconocer a personas, formas, colores y objetos.

Esta enfermedad hizo que el día de su boda, Andrew no pudiese ver la cara de su esposa. "He pasado de luchar para ver las caras de mis seres queridos a ser incapaz y de no poder conducir a no poder trabajar por no poder leer sin múltiples dispositivos de aumento. Mi visión me ha desafiado de una manera que no esperaba cuando me diagnosticaron la enfermedad” explica Airey.

Sin embargo, gracias a los últimos avances tecnológicos, Andrew ha podido volver a ver a sus seres queridos. A través de unas gafas inteligentes, que brindan una visión muy similar a una persona sin problemas visuales, este hombre ha visto por primera vez la cara de su mujer.

Estas gafas tiene una cámara HD en el frontal y dos sensores, además por dentro tiene un prisma y dos pequeñas pantallas delante de los ojos que es lo que permite ver.

El vídeo del emocionante momento está grabado desde la perspectiva de él.