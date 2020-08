La explicación del vídeo viral de un pulpo gigante paseando por la playa

Seguro que durante los últimos días has visto en redes sociales el vídeo de un gigantesco pulpo "paseando" por la orilla de una playa a una velocidad bastante inesperada. ¿Quieres saber qué se esconde tras estas imágenes? ¡Te lo contamos!

Seguro que durante estos últimos días ha llegado a ti a través de alguna red social el vídeo de un gigantesco pulpo deslizándose con sus tentáculos por la orilla de una playa.

Lo más sorprendente de estas imágenes es, además del gran tamaño del animal, que se mueva con esa rapidez fuera del agua. En realidad, un pulpo no podría aguantar vivo fuera de su medio unos minutos, dependiendo de la humedad del ambiente. Por lo que estas imágenes eran bastante sospechosas.

Pero no se trata de un vídeo manipulado ni un montaje, si no del trabajo del artista de efectos especiales Alex Z: "El pulpo Churro dando un paseo por la playa con su nuevo y renovado modelo de cuerpo y dinámica. Técnicamente es un "novempus", no un pulpo 🐙 y aprecia una buena puesta de sol 🌅", bromea el diseñador haciendo alusión a los 9 tentáculos de su creación.

A principios de junio Alex Z ya publicó las primeras imágenes de Churro en sus "intentos iniciales de escalar una pared empinada" y explicando su proceso "pasó de ser una criatura procesal de patas churro a un tipo de ravioli o de huevo con el lado soleado".

Un proyecto en el que el artista lleva trabajando meses pero viendo la viralidad de su resultado puede darse por satisfecho.