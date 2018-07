La genial respuesta de esta madre a la que le sugirieron no ir en bikini a la piscina con su bebé

Tener un hijo es una de las mejores cosas que puede haber en la vida pero también tiene sus consecuencias para el cuerpo de la mujer. Aunque eso no debe ser ningún problema y así lo ha proclamado Lexi Sinclair. una joven madre de Kansas.

La semana pasada Lexi se puso su bikini y fue a la piscina con su bebé de 4 meses llamado Christian. En su perfil de Facebook explica que mientras le estaba poniendo un gorrito se le acercó una mujer de unos 50 años para conversar sobre el bebé: "Me preguntó sobre su edad, su peso, sobre cómo duerme...Y entonces me dijo que los hombres que estaban en la piscina se sentirían más cómodos si en lugar de llevar un bikini llevase un bañador de una sola pieza porque un bikini no es apropiado para una madre y menos cuando aun se está 'recuperando'".

Lexi explica que podría haberle dicho unas cuantas cosas a esa mujer, pero en su lugar besó a su bebé y le dijo. "Estoy orgullosa de mi cuerpo. En un año he engordado 22 kilos y he perdido 16. Dentro de mi he engendrado a un ser humano y he dado a luz a un hermoso milagro. Mi cuerpo ha alimentado a mi hijo. Puede que mi cuerpo no sea lo más agradable que los hombres de la piscina quieran ver. Mis estrías y mi vientre flácido puede que no sean sexys. Pero son la prueba de que he hecho algo maravilloso, y en casa tengo a un hombre que me encuentra más atractiva que nunca. Para ser honesta, me da igual si los otros hombres quieren ver un trasero diminuto y me da igual su remilgada opinión. Dicho esto, que tenga un buen día".

Esta genial respuesta se ha compartido más de 25.000 veces en Facebook en señal de apoyo a Lexi.