El ingenioso plan de una niña para estafar al Ratoncito Pérez

¿Cómo puede conseguir dinero un niño? Pues estafando al Ratoncito Pérez. Esto es lo que pensó la sobrina de @mcnolys, una usuaria de Twitter, que ha explicado el ingenioso y divertido plan de la pequeña de 5 años.

"Os voy a contar la historia de porqué mi sobrina con 5 años quiere estafar al Ratoncito Pérez", escribe en el primer mensaje de la historia que empezó en "en casa de mi abuela. Ella fuera jugando a hacer castillos con la arena y yo dentro de la casa hablando con su madre".

Estábamos en casa de mi abuela. Ella fuera jugando a hacer castillos con la arena y yo dentro de la casa hablando con su madre. — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar:

Y me lleva a fuera de la casa a un rincón y en tono preocupante me dice: Mira tía tengo un problema, necesito tener más monedas (con voz tajante) — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

Tras confesar que necesitaba tener más dinero, la pequeña le explicó a su tía su plan.

Yo: ¿Ah, que queires monedas de estas para jugar? ¿O sea quieres más piedras? Ana: A ver jopetas tía no te enteras, no es una piedra es un diente ¿o no lo ves? Yo: Ana, esto es una piedra — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

Ana: Si quiero más monedas y solo me las da el Ratoncito Pérez pues tú me tienes que ayudar. Yo: ¿Y cómo quieres que te ayude? Ana: pues pones esto tú debajo de tu almohada y te da las monedas y tú me las das a mí. Yo:. Ana y por qué no se lo pones tu — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

Vamos a ver tía el Ratoncito Pérez sabe que ahora no se me mueve ningún diente. Pero tú cómo eres vieja (tengo 24😭) se te caen al comer y fue lo que pasó, además, si sé da cuenta que es una piedra no va a volver cuando me caigan los otros — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

La tuitera aceptó llevar a cabo el plan, pero con una condición que a la niña no le convenció.

Ana, 5 años, aspirante a ser la más burguesa. Lo peor, sabe negociar mejor que yo — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

También me dijo que no le dijera nada a su madre, porqué ella le miente al Ratoncito Pérez, pero a su madre no puede. Nos salió medio digna y todo — Noe T (@mcnolys) June 28, 2019

Ana: ¿Tía, lo engañamos de verdad? ¿Soy rica ya? Yo: bueno te dejo unas cuantas, ahora tienes que venir a mi casa a por ellas. Ana: Pero tía que no se cuando me va a llevar mamá, ven tú a mí casa y tráemelas, pero acuérdate de que son todas para mí. — Noe T (@mcnolys) June 29, 2019

Resultado: Ana es muchas más monedas rica. La tía es muchas más monedas pobre. pic.twitter.com/4nx3OF7wSc — Noe T (@mcnolys) June 29, 2019

Finalmente, la usuaria de Twitter le ha preguntado a la pequeña para qué quiere tener tantas monedas.