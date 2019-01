Una luchadora de UFC propina una brutal paliza al ladrón que intentaba robarle el móvil

Polyana Viana, una de las luchadoras estrella de la UFC, no tuvo más remedio que bloquear al atracador que intentaba robarle el móvil. Sucedió en en el barrio de Jacarepagua, Río de Janeiro.

"Yo estaba esperando un Uber cuando un hombre se me acercó, se sentó a mi lado y me preguntó la hora. Se la dije y me di cuenta que no se iba a ir. Me puse el móvil en la cintura y me dijo: 'dame el teléfono. No intentes reaccionar porque estoy armado'. Entonces puso su mano sobre el arma, pero noté que estaba suave", ha relatado la joven.

Sin dudar casi ni un segundo, se propuso enfrentarse a él e inmovilizarlo. "Pensé que si era un arma no le daría tiempo a sacarla. Me levanté y le lancé dos puñetados y una patada. Él cayó al suelo y le apliqué una técnica de estrangulación agarrándole el cuello por detrás de la espalda. Después le senté en donde estábamos antes y le dije que esperaríamos a la policía", ha explicado la deportista.

"Estaba tranquila porque él ni siquiera reaccionó después de los golpes, creo que estaba asustado. Así que no reaccionó. Me dijo que lo dejara ir, pero yo estaba muy enojada y le dije que iba a llamar a la policía y él respondió: "Llama a la policía, entonces", porque tenía miedo de que lo golpeara más", ha contado.

La historia ha salido a la luz gracias a Dana White, presidente de la UFC, que ha subido a sus redes sociales una imagen de cómo quedó el rostro del atracador.

"Yo estaba bien y a él se le veía asustado. Me pidió que le soltara, que solo me había pedido la hora y le dije que 'la hora, mis cojones' y que no le iba a soltar hasta que llegase la policía", ha relatado.

El caso de Polyana Viana, el último ejemplo de un atracador que se equivocó con su víctima