Stacey Wehrman, una madre de Michigan, se encontró a su hija de 3 años subida en la taza del váter. Pensando que la pequeña estaba jugando, le hizo una foto para enviársela a su marido pero entonces su hija le explicó por qué estaba haciendo eso.

Y la explicación no tiene nada de divertido: su hija estaba practicando cómo esconderse en caso de tiroteo tal y como le habían enseñado en la escuela. Al ver a su hija tan pequeña preocupándose de algo así, Stacey no dudó en publicar la imagen en su perfil de Facebook con el siguiente texto:

"Hice esta foto porque al principio pensé que era gracioso. Iba a enviársela a mi marido para que viera lo que nuestra pequeña de 3 años estaba haciendo. Pero cuando ella me dijo la razón de por qué lo hacía, me quedé destrozada. Estaba practicando la manera de esconderse que le enseñaron en su escuela, en caso de que se viera obligada a permanecer en el baño durante un tiroteo. En ese momento, toda mi visión acerca de la inocencia de mi hija desapareció. Miren, políticos, estos son sus niños, los hijos de sus hijos y todos los pequeños que existirán en futuras generaciones. Ellos vivirán sus vidas de acuerdo a lo que ustedes decidan. Muchos tienen tan sólo 3 años y ya saben como esconderse en cuartos de baño subidos sobre el asiento del inodoro. No sé qué será más difícil para ellos, ¿tratar de permanecer callados por cierta cantidad de tiempo, o intentar mantener el equilibrio sin resbalar para no revelar su presencia a través de los baños?"

El texto continua hablando sobre la ley de control de armas, rechazada por el Senado de Estados Unidos y también hace referencia a la masacre de Orlando por el mismo motivo.