Matías Prats revela el mensaje que le mandó a Joaquín Sabina antes de los Goya

Joaquín Sabina y Leiva recibieron este sábado el premio Goya a Mejor canción original por Sintiéndolo mucho, tema principal del documental de Fernando León de Aranoa.

El cantante madrileño fue el encargado de recoger el galardón ya que el de Úbeda no pudo asistir a la cita por una cuestión de voz, como explicó Leiva en la alfombra azul tras la gala.

Sabina se quedó en casa y su compañero le llevó el cabezón al día siguiente, como prometió en su discurso de agradecimiento. "Te quiero mucho, flaco. Feliz cumpleaños. Aquí tienes un regalo cojonudo que te llevo a casa", dijo Leiva en la ceremonia, recordando que el cumpleaños de Sabina es el 12 de febrero

Desde la casa de Tirso de Molina y ya con el maestro Goya en Madrid, Leiva y Sabina charlaron el domingo por la noche con Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias. Los dos cantantes entraron en el informativo en directo y confirmaron que el día después de la gala fue un día de trabajo.

"Aunque parezca mentira estamos trabajando", aseguró Leiva. "Estamos en plena composición y grabación de canciones nuevas, de hecho yo he cogido un tren antes para venir a trabajar, aunque la excusa era venir. a darle su regalo. Realmente lo que me puso feliz ayer era tener el regalo soñado de cumpleaños para Joaquín", dijo el ex Pereza. "Me ponía muy contento saber que le iba a regalar un Goya por su cumpleaños".

El recado de Joaquín Sabina a Matías Prats

La frase de Leiva dio pie a Joaquín Sabina para mandarle un recado a Matías Prats. "Dile que no solo estaba nominado, sino que tengo aquí el Goya", dijo entre risas el cantante de Lo niego todo.

Todo tiene una explicación y Mónica Carrillo se la pidió a Matías Prats al terminar la entrevista. "¿Tienes algo que decir?", le preguntó la periodista.

"Ayer le enviamos un vídeo y le decía yo: 'Enhorabuena, felicidades, estar solo nominado ya es un éxito'... Por eso me ha dicho 'nominado, no; premiado", contó el presentador, que aprovechó el 74º cumpleaños de su amigo para tararearle feliz cumpleaños en el informativo.

Matías Prats hizo su regalo musical con voz sabinera ante el asombro de su compañera. "No es verdad", dijo Mónica Carrillo ante el desparpajo del periodista.