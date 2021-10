Muere el tiktokter Huey Haha a los 22 años

La triste noticia la han compartido sus allegados en las redes sociales, donde han recibido numerosas muestras de cariño. Antes de fallecer, el joven eliminó su cuenta de TikTok, pero no la de Instagram.

En Instagram acumula más de 300.000 seguidores y en TikTok era toda una celebridad, aunque el joven decidió borrar su perfil antes de morir. Los allegados del creador de contenido Huey Haha han informado a todos sus seguidores que el joven fallecía el pasado 25 de octubre. Además, abrían una campaña de donaciones para recaudar fondos para el funeral.

A pesar de que los motivos no se han confirmado, muchos de sus seguidores apuntarían al suicidio, ya que el joven, de 22 años, no estaba atravesando un buen momento a nivel personal. "Ojalá pudiera ser mejor para ti", escribió en septiembre junto a una foto con su hija de dos años. Algunos fans han comentado que llevaba meses compartiendo contenido pesimista, algo que no era habitual en él. Se hizo conocido por sus parodias, sustos y bromas en TikTok.

Huey Haha fue encontrado muerto en su domicilio Stockton, (San Francisco, California) y el último mensaje que publicó en su cuenta de TikTok antes de eliminarla fue "fuck life" (maldita vida).