Su mujer le pone los cuernos y le deja una lista de tareas domésticas a su amante

Ojalá todos los maridos y mujeres reaccionaran como Jack S. cuando se enteran de que su pareja les es infiel. Así nos ahorraríamos un montón de gritos, discusiones y disgustos.

La estrategia de Jack S. para que su mujer se diera por enterada de que conocía el engaño fue escribirle una nota a su amante. Una nota, escrita en un tono muy educado, que más bien parecía una lista de tareas. Jack acepta que su mujer esté con otro, pero no quiere que nadie se beba su cerveza ni los brownies que le cocina su madre. Lógico.

Aquí puedes leer la lista completa de exigencias.

Al tío que se está tirando a mi mujer. Sabes que eres tú. Yo sé quién eres. No estoy enfadado, solo quiero pedirte algunas cosas...

1. Por favor, no vuelvas a dejarte la tapa del váter levantada.

2. Dame la oportunidad de ir a pescar más a menudo pero, por favor, deja de beberte mi cerveza. Está bien si te tomas un par durante tu visita (Dios sabe que bebo mucho antes de verla atractiva).

3. Si te bebes la última, compra más o deja dinero y yo ya cogeré unas cuantas.

4. Por favor, cambia el rollo de papel de váter cuando lo termines. Por alguna razón, mi hijo de cinco años cree que si no hay papel, no se tiene que limpiar. Lo guardamos bajo el fregadero, a menos que puedas recomendarnos un lugar mejor.

5. Después de hacerlo con mi mujer, límpiate con algo desechable. El cesto de la ropa de la derecha es mío y las prendas están limpias. Dado que mi mujer no me hace la colada, voy mal de tiempo al salir corriendo del trabajo. La semana pasada, mi sudadera estaba un poco acartonada (gracias).

6. No le digas a mis hijos que eres su tío, son demasiado jóvenes y no están mentalmente preparados.

7. Por favor, deja de subir la calefacción. No pagas nada.

8. Cuando ella te pregunte: '¿Estos pantalones me hacen parecer gorda?' di que no. Quizás creas que una respuesta diferente le hará pensárselo dos veces antes de comerse un kilo de helado asl día, pero todo lo que estarás haciendo es darle una razón para ir a comprar más pantalones que la hagan verse gorda.

9. Deja de comerte los productos horneados. Los brownies que te comiste eran de mi madre, me los hizo para mi cumpleaños. Mi esposa no ha cocinado algo tan bueno durante años y si lo hace, no lo comparte.

10. Trata de balancear tu peso cuando te sientes en mi silla. El reclinador que raramente tengo tiempo de utilizar (veo partidos de fútbol y juego, el camping de baloncesto de los niños me quita mucho tiempo, también les ayudo a hacer deberes), tiene un desnivel que me obliga a girar a la izquierda.

Por último, quería agradecerte que te llevaras a mi mujer a comer el día de San Valentín. No estaba tan hambrienta como de costumbre y solo pidió un trozo de carne. Espero que puedas ayudarme con estas cosas, sería incómodo si tuviera que enfrentarme con ella. Si puedes hacer eso, te daré un toque para avisarte cuando me vaya durante un buen rato para que no tengas prisa.

PD: Me llevaré a los niños al Great Wolf Lodge el 3 de abril durante cuatro días. Tengo una botella de vozka encima de la nevera, por si te queda poca cerveza. Gracias. Esto no fue escrito por nadie llamado Jack S.