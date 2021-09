Una pareja de influencers decide no asignar género a su bebé para que elija con libertad cuando crezca

Una conocida influencer brasileña y su pareja han decidido no asignar un género a su bebé para que este decida su identidad cuando tenga la madurez necesaria.

Bianca Andrade y Bruno Carneiro forman una de las parejas de influencers más conocidas de Brasil. La joven acumula nada más y nada menos que 16 millones de seguidores, y con ellos ha compartido desde el momento que supo que estaba embarazada hasta el nacimiento de su bebé el pasado mes de julio.

Los recién estrenados padres han tomado una decisión que ha despistado a algunos seguidores y ha entusiasmado a otros. Andrade y Carneiro no han querido asignar un género a su bebé, bautizado como Cris, ya que prefieren que decida su identidad cuando crezca y tenga la madurez suficiente para hacerlo.

"Fred y yo hablamos mucho de ello. Pretendemos transmitir la libertad, el respeto, el equilibrio y la autenticidad. Claro que siempre idealizamos muchas cosas, pero yo quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida sobre todo", ha explicado la influencer a la revista GQ brasileña, que se ha interesado por su particular método educativo.

"Para nosotros no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul. Es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto", aseguraba el padre, dejando claro que se han encargado de crear un entorno seguro en el que el bebé crezca con libertad.

Los motivos que han llevado a la pareja ha tomar esta decisión parten de una historia familiar personal. La hermane de Bruno se reconoció hace poco como persona no binaria y esto les hizo pensar a cerca del género de su bebé, del que no han revelado el sexo.

"Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos emocionados y queríamos hacer de todo. Incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris", explica Bruno, que cambió de parecer cuando charló con su hermane sobre la situación.

"Cuando le contamos esto a mi hermane, dijo: '¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?'. Me dijo esto y me hizo pensar", apunta el padre, que quería que su hije tuviese libertad de elección a la hora de identificarse en un género.

"Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña", terminó.