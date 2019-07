Prohíben embarcar a una joven "por tener la cara muy hinchada" en Alicante

Una conocida aerolínea no ha permitido el acceso al avión a una chica porque "el pasaporte no correspondía con su físico".

Shannon Wotherspoon, de 24 años, es la joven a la que la aerolínea no dejó pasar debido a su 'cambio físico'. Todo sucedió en el aeropuerto de Alicante, cuando la joven volvía a Escocia después de haber pasado unos días de vacaciones en nuestro país. Durante su estancia en España, Shannon sufrió una reacción alérgica, por lo que se le empezó a hinchar la cara.

"Mi piel estaba completamente hinchada y cuando llegue al chek-in, señale eso" aclaró la chica a los medios británicos.

Los responsables en tierra de la aerolínea no se lo debieron de creer, por lo que no le permitieron la entrada al avión porque "el pasaporte no correspondía con su físico". La joven no tuvo más remedio que pagar 200 libras por un billete para regresar a Reino Unido.

"El tema no fue objeto de debate. El único consejo positivo que me dieron fue que otra aerolínea podría no ser tan exigente y resultó ser el caso", declaró Shannon muy indignada.

Finalmente en vez de volver a un país en un único vuelo con destino a Edimburgo, tuvo que coger otro en otra compañía y hacer escala en Londres. Shannon, con todo este revuelo llegó diez horas más tarde a su casa.