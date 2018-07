¿Qué hay de extraño en esta foto de un grupo de amigas?

En principio, parece una imagen bastante normal; un grupo de amigas se hace un selfie para colgar en redes sociales, pero... hay un detalle en la fotografía que no es para nada normal. ¿Lo habéis descubierto?

A lo mejor a primera vista no te has dado cuenta de qué es lo que no encaja en la foto. Si aún no lo has visto, párate un momento a mirarla bien. No es la pegatina que una de las chicas tiene en el brazo ni sobra ni falta ninguna pierna... ¡¿Qué es?!

Fíjate en los chicos que aparecen detrás... son parecidos, ¿verdad?

Pues sí, ¡son la misma persona! Si te ha costado mucho encontrar "lo raro de la foto" no te preocupes, el usuario que colgó la fotografía reconoció lo mismo.