David Bisbal la canta a su comida y el vídeo se hace viral: "Ni las lentejas se esperaban ese conciertazo"

David Bisbal no pasa de moda. El cantante español protagonizó numerosas conversaciones familiares durante la pasada Navidad gracias a su versión del villancicoEl burrito sabanero, y ahora vuelve a ser objeto de comentarios en redes sociales por su último vídeo publicado en TikTok.

El cantante ha sorprendido a sus seguidores al dedicarle una canción a su comida antes de comérsela. Sentado en la mesa, Bisbal entona la lista de platos que tiene preparados: "Lentejas, zanahoria, ensalada de espinacas y su carne". El vídeo se trata de una reinterpretación de Lolo Torosio, un usuario en TikTok conocido por cantarle a su comida. "Empezando la comida con alegría al mejor estilo de Lolo Torosio#presentamosestoalimento", escribe el español.

El vídeo, que en menos de un día suma más de tres millones de visualizaciones, está recopilando numerosos comentarios que mantienen la misma línea humorística: "Qué buena voz, deberías ser cantante y hacer una canción que se llame Bulería", bromea el usuario @ioanioan542 en TikTok. "Ni las lentejas se esperaban ese conciertazo", añade @joelamdr.

Más allá de TikTok, el vídeo de David Bisbal también se ha hecho viral en X (antes Twitter), donde los usuarios han destacado lo bien que les cae el artista o su increíble capacidad vocal. "Si Bisbal no existiera, habría que inventarlo", dice @mooniscalling. "Lo que me parece tremendísimo es lo buenísimo que has de ser para tener una técnica vocal así, es una salvajada lo que hace aquí", señala @arnau_vilar.