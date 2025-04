Miguel Bosé se hace viral por su baile cantando 'Morena mía' en un concierto de México

Te interesa Miguel Bosé cuenta cómo vivió un terremoto en pleno concierto

Miguel Bosé vuelve a encontrarse con su público tras ocho años alejado de los escenarios por problemas de salud. Ahora, se encuentra en plena gira de conciertos desde el 27 de febrero, cuando dio comienzo su recorrido por varias ciudades de México, su país de residencia.

Aguascalientes, Mérida, Puebla, Ciudad de México... Muchas son las fechas que ya ha celebrado el artista, que cerrará su paso por Latinoamérica el 5 de junio en Torreón (Coahuila). A partir del 28 de junio hasta el 26 de julio, le tocará a España disfrutar de Miguel Bosé cantando sus grandes éxitos en directo con su Importante Tour.

A una de sus paradas por México pertenece un vídeo que se ha viralizado en redes sociales. Se trata de un extracto de su actuación de Morena mía, quizás el mayor éxito de su carrera que estrenó en 2002. Sobre el escenario, Miguel Bosé interpreta con varios bailarines una coreografía inspirada en las palabras que pronuncia la letra bajo una vestimenta amarilla.

"Cuando tu boca, me toca, me pone y me provoca / Me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien / Que nadie como tú me sabe hacer el café", canta. El vídeo original, compartido en TikTok, cuenta con más de seis millones y medio de visualizaciones, aunque se ha replicado en otras redes sociales como X (antes Twitter).

"¿Cómo se quita la obsesión de ver el video de Miguel Bosé cantando Morena mía en concierto? Es que llevo seis horas viéndolo", escribe el usuario @andrea_barajas_ en X.

Todas las fechas de la gira de Miguel Bosé por España

Este verano, Miguel Bosé hará varias paradas con Importante Tour en España. Las doce fechas confirmadas son: