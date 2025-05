Filtran la actuación completa de Melody en el ensayo de la primera semifinal de Eurovisión

Arranca Eurovisión 2025. Este martes 13 de mayo se celebra la primera semifinal con 15 países semifinalistas y tres invitados —España, Italia y Suiza—, que presentan su show pero no deberán someterse a la votación del jurado popular.

Los 18 participantes lo tienen todo listo para subirse al escenario del St. Jakobshalle de Basilea, como se pudo ver durante el ensayo general de este lunes 12 y como se pude ver ahora en redes sociales por donde ya circulan los vídeos del lunes, incluida la actuación completa de Melody.

Aunque el plan de TVE era compartir solo el primer minuto de la presentación Esa Diva y mantener el misterio, no ha podido ser posible ya que las cuentas de fans de Eurovisión han empezado a distribuir un vídeo de tres minutos que no deja lugar a la imaginación.

Se acabaron las especulaciones. Ahora podemos ver todo lo que apuntaron en sus crónicas los que pudieron ver el ensayo del jueves 8 de mayo y quienes estuvieron en el del sábado 10. Los tres actos, la aparición de los bailarines bajo su vestido de cola, el plano cenital, el lanzamiento de micro y el juego de sombras del arranque de la actuación son algunos de los puntos fuertes de la puesta en escena, como señalan @el_eurodiario.

Lo que no funciona tan bien es el final, señalan otros expertos en Eurovisión como Luis Mesa. "Muy dinámico y cerrado. Quizá el final pierde algo de punch. Pero es una presentación MUY digna", escribe en X. "Las transiciones entre actos funcionan, no tanto el telón de fondo en algunos planos. La realización y la iluminación son correctas, pero no impactantes, innovadoras y arriesgadas para lo que esté escenario puede dar de sí. De nuevo, asignatura pendiente. A España le falta atrevimiento", añaden desde Eurovision-Spain | PrePartyES, donde vuelven a poner en valor el primer minuto de la actuación: "El inicio es impactante con su silueta de flamenca sobre fondo blanco y los bailarines saliendo de la bata de cola en el momento reveal",

"Es exactamente el tipo de puesta en escena que precisa la canción", apuntan desde The Review.

Hay que ensayar la voltereta final

El final es lo menos aplaudido de la actuación de Melody y también lo más arriesgado. La cantante termina el show dando un giro en el aire con ayuda de uno de sus bailarines y parece que no está del todo pulido, o al menos eso fue lo que pareció en el ensayo de este lunes. El vídeo filtrado con la actuación completa muestra a la cantante ligeramente insegura al hacer este movimiento que tiene muy ensayado ya que ya lo hizo (y lo bordó) en el Benidorm Fest.