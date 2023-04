Rachel McAdams reivindica el vello femenino en una sesión: "Me encanta esa yuxtaposición de belleza y verdad"

Son cada vez más mujeres que rechazan depilarse y defienden que si los hombres no lo hacen, ellas tampoco deberían. Una de ellas ha sido Rachel McAdams , que ha posado en una sesión de fotos de forma natural como gesto feminista.

El feminismo está cada vez más presente en nuestra sociedad y obliga a plantearse gestos discriminatorios que antes estaban asentados y nadie los discutía. Uno de ellos era que los hombres no tuvieran la necesidad de depilarse el cuerpo, mientras que si una mujer no lo hacía se tenía una concepción negativa suya.

No obstante, cada vez son más las mujeres que combaten contra esto y reivindican que el vello corporal es algo natural y no se debe esconder si no se quiere. Este es el mensaje que Rachel McAdams ha querido en una entrevista que ha concedido para Bustle y en la que ha posado con las axilas sin depilar.

"Me encanta esa yuxtaposición de belleza, glamour, fantasía y luego verdad", comentó la actriz británica sobre esta decisión. De hecho, algunos medios recogen que ella pidió que las fotografías se retocaran lo menos posible.

Más allá del vello, también ha defendido el paso del tiempo, especialmente cuando se tienen hijos: "En esta sesión, estoy usando ropa interior de látex. Pero he tenido dos hijos. Este es mi cuerpo, y creo que es muy importante reflejarlo en el mundo".

"Está bien lucir lo mejor posible, esforzarse y estar saludable, pero eso es diferente para todos", explicó.

Cada vez son más las mujeres que optan por esta decisión y, aunque muchos no lo han entendido, tienen toda la libertad del mundo para lucir como ellas quieran y siguen siendo igual de atractivas.