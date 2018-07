Una reportera sale corriendo tras cometer un error: “Qué mal lo he hecho, joder”

La periodista Mar Chércoles pasó uno de sus peores momentos profesionales mientras retransmitía en directo las tormentas de este fin de semana en Madrid. La reportera se trabó varias veces y en lugar de reconducir su discurso huyó fuera de plano mientras se le podía escuchar decir “Qué mal lo he hecho, joder”.

El trabajo de reportero no es nada fácil. Encontrarse en pleno directo, micro en mano retransmitiendo una situación puede convertirse en toda una aventura. Si hace unos días compadecíamos a la reportera que le vomitaban encima mientras entrevistaba a los participantes de una Ironman en Los Ángeles, ahora le ha tocado el turno a una compañera de TVE.

Mar Chércoles estaba explicando desde un exterior las tormentas acontecidas el pasado fin de semana en Madrid, cuando de repente vemos que empieza a trabarse. Al parecer, tal como ella ha explicado posteriormente, le estaban hablando por el pinganillo por lo que se lió y no supo continuar su discurso.

La situación hizo que la pobre reportera perdiera los nervios y terminase huyendo de cámara mientras se le escuchaba decir: "¡No, lo he hecho mal. Joder, lo siento. Me he equivocado".

Espantada de la reportera de TVE en un directo del telediario. Acaba de ocurrir. Me da pena por la mujer, la verdad 😨😰 pic.twitter.com/Pd3JNCoNTF — Jorge Bets (@JorgeBets10) 7 de julio de 2017

La fuga en directo de la periodista dejando "tirada" a Ana Blanco, que se encontraba en plató presentando el informativo, se volvió viral a los pocos minutos.