Pedro Sánchez sorprende al revelar sus gustos musicales: Rosalía, Taylor Swift o Lana del Rey

En la recta final de la campaña de las elecciones del 23J,Pedro Sánchez ha querido presentarse ante el electorado más joven y ha sido el cierre de temporada del popular podcastLa Pija y la Quinqui. Ha sido una entrevista muy distendida en la que el socialista se ha atrevido a mojarse sobre sus gustos musicales.

Ha desvelado que le gusta mucho Taylor Swifty la ha calificado como "un ejemplo de muchas cosas". "Es un ejemplo de superación porque se las hicieron pasar puñetas... qué ella haya compuesto sus canciones de nuevo para zafarse de la compañía discográfica", ha señalado el socialista.

Entre risas, ha contado que su canción favorita es Snow on the beach, la colaboración que tiene con Lana del Rey. Carlos Peguer le ha preguntado que si podría conseguir que ella añadiera alguna fecha más en España, pero Pedro le ha respondido que "ser presidente está sobrevalorado y no tiene capacidad para que ella dé otro concierto más".

Otra cantante que se ha llevado buenas críticas del madrileño es Rosalía, a la que ha calificado como "artistaza". Su canción favorita es Candy y ha lamentado no haber podido ir a ningún concierto suyo de la gira Motomami.

Pedro Sánchez es un seguidor de la música indie

"No puedo con el reguetón", ha declarado el presidente. Seguidor de la música indie y de artistas como Caroline Polachek o Bronquio, a Sánchez le gusta ir a festivales (el FIB es uno de sus favoritos) y elabora sus listas musicales a partir de descubrimientos en podcast como el de Radio 3.

En cuanto a las series, ha recomendado La voz más altay ha comentado que en la actualidad está viendo No me gusta conducir, aunque ha señalado que en su caso es una actividad que le gusta "mucho" y que echa de menos.

Pedro Sánchez se ha vuelto viral rápidamente por sus comentarios sobre sus gustos musicales. Había mucha expectación entre el público joven por esta entrevista.